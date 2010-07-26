Джазовый музыкант Луи Прима получил звезду на Аллее славы

Джазовый музыкант Луи Прима, также известный как «король свинга», получил звезду на Аллее славы Голливуда через 32 года после смерти. Звезда заложена 25 июля Луи Прима выступал и записывался с 30-х годов, передает Lenta.ru. В разные периоды своей жизни он работал с разнообразными коллективами - от биг-бэнда до группы, звучание которой было близко к прогрессивному року. Кроме того, в 1967 году Прима озвучил одного из персонажей в мультфильме студии Диснея «Книга джунглей»: голосом музыканта говорил орангутанг Кинг Луи. Специально для ленты Прима записал песню «I Wanna Be Like You», которая затем стала хитом. Луи Прима умер 24 августа 1978 года в 67-летнем возрасте. На Аллее славы размещено в общей сложности около двух с половиной тысяч звезд. Они разделены на пять категорий: кинематограф, телевидение, звукозапись, радио и театр.