Майкл Си Холл вернулся на съемки «Декстера»

Поклонники популярного телесериала «Декстер» могут быть спокойны – их кумир, исполнитель главной роли серийного убийцы Декстера Моргана, Майкл Си Холл (Michael C. Hall) вернулся на съемки нового сезона шоу канала Showtime. 39-летний киноактер заявил, что он полностью вылечился от рака и с радостью вернулся на работу. Напомним, что в настоящее время снимаются новые серии пятого сезона телесериала. «Я благодарен всем за поддержку, - говорит Майкл, - Для меня возвращение на работу стало настоящим подарком! Я очень скучал за съемочной площадкой и рад, что обнаружил болезнь не во время съемок середины сезона, а в конце. К счастью, в перерыве между сезонами мне удалось вылечить рак и это никак не повлияло на наше расписание. Когда я проходил лечение, то понимал, что отмена запланированных съемок никак не повлияла бы на меня, но сильно изменила бы жизнь съемочной команды, наших актеров и других людей, которые содержат семьи за счет этого шоу».