«Песни моря» закончились скандалом

Вчера поздно вечером под Севастополем завершился Международный телевизионный конкурс «Песни моря 2010», победителем которого стал представитель Молдовы – Борис Коваль. Но, последний день конкурса запомнился не определением победителя, а недоразумением, которое произошло между Звездным и Продюсерским жюри. Напомним, что в состав Звездного жюри входили: Нани Брегвадзе, Робертино Лоретти, Лайма Вайкуле, Ян Табачник и другие. В состав Продюсерского жюри входили телефункционеры и продюсеры из разных стран: Польши, Грузии, Болгарии, Италии, Литвы, Беларуси, Израиля и России. По мнению многих участников конкурса и их менеджмента как раз они слишком предвзято относилось к некоторым конкурсантам, выставляя лучшие оценки своим подопечным. Победитель конкурса, Борис Коваль, кстати, является протеже одного из участников Продюсерского жюри. Удивляет фантастическая разница в оценках одним и тем же участникам. На примере украинских представителей: в то время, как Звездное жюри выставило исполнительнице Gal'е баллы от 8 до 10, Продюсерское ставило от 2 до 4. Эрике поставили единицу! В итоге, участники, которые претендовали на призовые места, оказались в конце итоговой таблицы. После многочисленных попыток разобраться, комментировать свои методы работы все-таки пришлось главе Продюсерского жюри, Марьяну Катароски (президенту Всемирной ассоциации фестивалей WAF): «Хотел бы сказать, что Звездное жюри смотрит на артистов из зала, они воспринимают номера эмоционально. А мы на своем месте воспринимаем всё, как телезрители, поэтому мы более объективны. Большинство членов нашего жюри приезжали на репетиции, так что мы не увидели конкурсантов первый раз в жизни и поставили какие-то баллы, у нас уже сформировано мнение о многих. Но репетиция есть репетиция, а выступление – это выступление. Может, мы чуть строже оценили конкурсантов, чем Звездное жюри, но результаты такие, какие они есть». Еще Марьян Катароски добавил, что если жюри вдруг поймет, что было действительно неправо, то признает свою ошибку и исправит её. Итоговая же таблица Международного телевизионного конкурса «Песни моря 2010» выглядит следующим образом: 1. Boris Covali (Молдова) 2. Rolf Roosalu (Эстония) 3. Vilija (Литва) 4. Lozano (Македония) 5. Guerino Papa (Италия) 6. Martin (Израиль) 7. Роман Стоколос (Украина) 8. Аня Шаркунова (Беларусь) 9. Эрика (Украина) 10. Ketta (Британия) 11. Leo (Грузия) 12. Martin Kostadinov (Болгария) 13. «DOmiNO» (Россия) 14. Seb Sebastian (Польша) 15. Catalin Joson(Румыния) 16. Dominic Cini (Мальта) 17. «Dvines» (Латвия) 18. Gala (Украина) 19. Julia Shmidt (Словения)