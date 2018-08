Голуби сорвали рок-концерт

Невосприимчивые к рок-музыке голуби сорвали концерт ансамбля Kings of Leon 23 июля в весьма циничной форм. Рок-группа была вынуждена прервать свой концерт в Сент-Луисе, так как птицы буквально атаковали коллектив своим пометом. Концерт проходил на открытой площадке с зрительскими местами, расположенными амфитеатром. Вскоре после выхода Kings of Leon на сцену, над головами музыкантов появилась внушительных размеров стая голубей. С первыми аккордами голуби начали синхронно гадить на участников группы. Как пишет музыкальное издание NME, группа все же отыграла под непрекращающейся «бомбежкой» три песни, но когда внушительная белая капля приземлилась гитаристу Джареду Фоллоуиллу на лицо, причем чуть не попала ему в рот, он отказался дальше служить искусству. В своем Тwitter барабанщик команды и его родной брат Натан Фоллоуилл извинился перед слушателями: «Мне очень жаль, Сент-Луис. Мы должны были свернуть шоу, поскольку голуби нагадили в рот Джареду и концерт стал совсем антисанитарным. Не вымещайте зло на Джареде, в этом виновата концертная площадка. Вам, может, и нравится, когда на вас гадят, но нам - нет. Приносим извинения тем, кто ради этого концерта проехал много миль». По словам менеджера группы Энди Мендельсона, музыканты уже знали, что на балках сценической крыши полно голубей. Они решили не отступать перед мелкими неприятностями и отыграть концерт даже после того, как увидели, что игравшие на разогреве группы The Postelles и The Stills ушли за кулисы все испачканные.