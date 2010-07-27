Ванесса Мей хочет поучаствовать в Олимпиаде

Известная скрипачка Ванесса Мей собирается представлять Таиланд в соревнованиях по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, сообщает в понедельник таиландская газета Bangkok Post. Живущая в Великобритании скрипачка обратилась к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Таиланда с просьбой включить ее в состав национальной сборной по горным лыжам для участия в Олимпиаде. НОК ответил принципиальным согласием, сообщает газета. Мей - гражданка Великобритании, однако она имеет право на таиландское гражданство, так как ее отец Ворапхонг Ваннакон является гражданином этой страны. Таиландский паспорт у знаменитой скрипачки уже есть, пишет газета. В 2002 году Мей не смогла участвовать в зимней Олимпиаде в составе таиландской сборной, так как тогда таиландские власти потребовали от нее отказа от гражданства Великобритании в обмен на таиландское. В дальнейшем бюрократические барьеры были преодолены, и Мей получила таиландский паспорт в порядке исключения, не сдавая британского. Для ее участия в Олимпиаде осталась только одна преграда, пишет газета. Мей, опытная и высококвалифицированная горнолыжница, пока не прошла сертификацию в Международной Ассоциации горнолыжного спорта.