Перед заключением Лохан успела сделать тату «со скрытым смыслом»

До своего заключения в женскую тюрьму города Линвуд актриса Линдси Лохан, или ЛиЛо, как ее окрестили таблоиды, успела сделать новую татуировку на левой руке, сообщает The Daily Mail. исунок был замечен при детальном изучении некоторых фотографий с последнего судебного заседания 20 июля. Он нанесен белымим чернилами и издалека похож на ожоговый шрам. Но при ближайшем рассмотрении становятся заметны очертания маленькой девочки с длинными распущенными волосами и закрытыми глазами. По сведениям TMZ, актриса сделала наколку в голливудском тату-салоне Shamrock Social Club, а трогательный рисунок выбрала потому, что ей «понравилась невинность этой девочки». Возможно, звезда «Дрянных девчонок», которая ранее появлялась в суде с надписью «F**k you» на ногтях, хотела таким образом донести судьям «скрытое послание» - предполагает The Daily Mail. Это не первая «белая» татуировка Линдси Лохан - у 24-летней актрисы также есть любимая надпись «breathe» («дыши») на правом запястье. По словам Лохан, этот рисунок - напоминание, поскольку она бывает настолько рассеянной, что забывает даже вовремя сделать вдох. Также у ЛиЛо есть татуировка на предплечье - надпись «I'm a star, I'm a star» («Я - звезда, я - звезда») - и на левой руке отрывок известной цитаты Мэрилин Монро «I restore myself when I'm alone» («Я восстанавливаю силы в одиночестве»). Эту фразу Мэрилин произнесла как-то на интервью и целиком она звучала так: «Я восстанавливаю силы в одиночестве. Карьера рождается на публике, талант - за закрытыми дверьми». Напомним, что по предписанию суда Линдси Лохан должна проводить 23 часа в сутки в одиночестве и единственным посетителем звезды в течение недели может быть лишь ее адвокат.