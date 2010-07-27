«Гарри Поттер» затусил в Питере!

23 июля актеру Дэниелу Рэдклиффу исполнился 21 год - свое совершеннолетие «Гарри Поттер» решил отметить в Санкт-Петербурге. В Питер Дэниел прилетел вместе с друзьям вечером 24 июля. В отель компания заглянула лишь для того, чтобы оставить вещи. Для актера это был первый визит в северную столицу, так что первым делом он отправился на ознакомительную прогулку. После прогулки Рэдклифф заглянул в недавно открывшийся клуб «48 стульев». Посетители клуба никак не ожидали увидеть «живого Поттера» и, конечно, пришли в полный восторг. - У нас самая лучшая джазовая музыка, вот они и пришли, - рассказал Glomu.ru генеральный директор клуба Антон Королев. - Дэн любит джаз. Клуб ему понравился и Питер тоже. Он был совершенно всем доволен. Его сопровождал друг и девушка, скорее всего его коллега или просто подруга. Компания сидела в клубе до 2 часов ночи. Рэдклифф охотно общался и фотографировался с поклонниками. Блюда русской кухни в меню ресторана отсутствовали, так что обошлось без борща и без водки. Весь вечер Дэниел пил коктейли. В какой-то момент бармен протянул актеру шейкер и предложил самому смешать напиток. Приготовление коктейлей закончилось для Рэдклиффа танцами на барной стойке вместе с друзьями и поклонниками.