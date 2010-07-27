«Алиса» сыграла в Питере «Солнцеворот» и «Ветер»

Константин Кинчев год назад обмолвился, что следующее выступление из серии «Ваш/Наш выбор» состоится, скорее всего, в Питере. Как водится, слово он сдержал, правда, и москвичи внакладе не остались. 20 заказанных поклонниками на официальном сайте группы песен Кинчев поделил на два блока. 10 из них прозвучали 25 июля на санкт-петербургском стадионе «Телебашня», еще 10 оказались припасены для московского концерта в «Зеленом Театре» 31 июня. Остальные песни обеих программ музыканты, по традиции, великодушно решили прибавить от себя. В Питере «Алиса» сыграла две очень редких песни – «Солнцеворот» и «Ветер». Первую группа не исполняла лет 8, вторая, кажется, еще не звучала на концертах вообще. В «Солнцевороте» после слов «скоро начнется гроза» Кинчев в сердцах бросил: «Скорей бы!». Шаманство сработало, но дистанционно. Через пару часов гроза разразилась в Москве, а в Северной столице было по-прежнему душно. В остальном «Солнцеворот» и «Ветер» прозвучали максимально близко к оригиналу. Впервые была сыграна монументальная баллада «В путь» из свежего сингла «Алисы». Поговаривали, что она должна была прозвучать еще в июне – на презентации сингла в рамках самарского фестиваля «Рок над Волгой». Но, видимо, группе было важнее показать ее во всей красе, поэтому премьера немного отложилась. Чувствовалось, как бережно и трепетно музыканты играли «В путь» на питерском концерте. Это было одним из самых запоминающихся моментов выступления в «Телебашне». «Как в таких случаях говорится, антракт, негодяи! – лукаво провозгласил Константин Кинчев, прощаясь. – Ждем вас на второй части концерта «Ваш/Наш выбор» в Москве. Тем же, кто по каким-то причинам не сможет туда прийти, – все равно большое спасибо!»