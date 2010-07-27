Рэпер Dr. Dre задолжал студии более миллиона

Калифорнийская звукозаписывающая студия Paramount Recording оформила иск к рэперу и продюсеру Dr. Dre на сумму 1,2 миллиона долларов, сообщает ContactMusic. Исполнитель пользовался студией с апреля 2009 по июнь 2010 года. Он должен был оплатить студийное время до 13 июля 2010 года, однако деньги так и не поступили на счет владельцев Paramount Recording. Именно поэтому 23 июля они обратились в суд Лос-Анджелеса. Предполагается, что рэпер пользовался услугами студии на протяжении последних десяти лет, поэтому в последнее время для него была установлена льготная стоимость аренды помещений. Тем не менее, он по какой-то причине не внес вовремя даже эту сниженную сумму. Диск «2001», второй и последний на сегодняшний день студийный альбом Dr. Dre, был выпущен в 1999 году. В настоящее время рэпер заканчивает работу над своей третьей пластинкой «Detox», релиз которой назначен на осень 2010 года. В качестве продюсера Dr. Dre сотрудничал с Эминемом, Мэри Джей Блайдж, Гвен Стефани и другими исполнителями.