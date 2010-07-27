Суд отложил на 11 августа рассмотрение иска «Реал-Профи» к Орбакайте

27 июля 2010, 11:38

Тверской суд Москвы отложил до 11 августа предварительные слушания по иску компании «Реал-Профи» к Кристине Орбакайте о взыскании 30 миллионов рублей, которые, по словам истца, были ошибочно переведены на счет певицы. При этом адвокаты Орбакайте отрицают связь между этим иском и «делом Рафановича», передает корреспондент Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда. По словам представителя ООО «Реал-Профи» Константина Шварцера, этот иск следует рассматривать в контексте иска Пугачевой к бывшему совладельцу банка «Сенатор» Олегу Рафановичу. По мнению Шварцера, Пугачева пытается взыскать с экс-банкира около 4 миллионов долларов. «Реал-Профи» перевел около 30 миллионов рублей на имя Орбакайте в счет погашения долга Рафановича перед Пугачевой, пояснил адвокат. В свою очередь адвокат Кристины Орбакайте Александр Мирошин заявил, что «никаким образом это иск не связан «с делом Рафановича». По его мнению, эти иски подаются, чтобы «заволокитить» дело. «Здесь вообще попахивает мошенничеством», - сказал Мирошин. Поясняя иск, адвокат «Реал-Профи» отметил, что иск предъявлен «о возмещении вреда из неосновательного обогащения». Гражданский кодекс предусматривает такое основание, то есть фирма «Реал-Профи» ошибочно перевела деньги Орбакайте и просит ее эти деньги вернуть. В свою очередь адвокаты ответчика отвергают заявленное требование, недоумевая, «каким образом произошла эта ошибка, откуда у компании «Реал-Профи» банковские реквизиты Орбакайте». Ответчики заявили, что 11 августа они представят исчерпывающий ответ на все исковые требования компании «Реал-Профи». Как следует из искового заявления, 4 декабря 2009 года компания перечислила певице 29,7 миллиона рублей по некоему договору займа, что подтверждается соответствующим платежным поручением. Между тем, никакой договор между истцом и ответчиком не заключался и не подписывался ни в устной, ни в письменной форме. Бывший владелец банка «Сенатор» Олег Рафанович сообщил РАПСИ, что деньги на счет Орбакайте были переведены в виде погашения части его долга перед Аллой Пугачевой. Однако после того как Пугачева не признала погашение части долга, был подан иск о возврате. Дорогомиловский суд столицы рассматривает иск Пугачевой к Рафановичу о взыскании 4,5 миллиона долларов. «Реал-Профи» полагает, что платеж был произведен ошибочно, и теперь требует взыскать с Орбакайте всю указанную сумму. Пресс-секретарь Орбакайте Наталья Никитина, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что певица находится в отпуске и в Москву пока не приехала.

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