Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова разделась (ФОТО)

Известная российская актриса Наталья Рудова продемонстрировала свое роскошное тело в новом номере журнала Maxim. Звезда популярного телесериала «Татьянин день» предстанет обнаженной, как на страницах украинского, так и на страницах российского мужского издания. В интервью с журналом Наталья откровенно рассказала о своей личной жизни, признавшись, что сейчас находится в поиске новой любви. По ее словам, ее будущий жених должен быть состоятельным человеком, сумевшим воплотить в жизнь все свои планы. «Каждая женщина, которая заявляет, что ей никто не нужен, точно лукавит, - говорит актриса, - Женщине всегда кто-нибудь нужен. Не важно, зачем, но нужен. Мне нужен обаятельный. Умный. Состоявшийся. Чтобы мне не нужно было слушать про его грандиозные планы, а он уже как-то успел их воплотить в жизнь». Помимо этого, Наташа заявила, что любит отдыхать с подругами в ночных клубах и отрываться «по полной»: «Я считаю, что человек обязательно должен уметь расслабляться и время от времени отрываться по полной программе, - говорит она, - Тогда потом снова можно отдаваться работе и это не тяготит. Хорошая компания, веселье и танцы в клубах. Курить не курю, ничего такого не употребляю, а из выпивки предпочитаю мохито или лонгайленд. Ну, или чистый ром или виски, по ситуации. Мне нравится их вкус, можно смаковать очень долго».