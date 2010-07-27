25 июля на финальном гала-концерте международного телевизионного конкурса «Песни моря», известный певец и продюсер Потап представил свой новый проект «Потап и его команда». Потап стал почетным гостем завершающего дня международного музыкального конкурса «Песни моря», который проходит уже третий год подряд, собирая в Крыму молодых исполнителей со всего мира и звезд украинского и зарубежного шоу-бизнеса. С каждым годом престиж этого «украинского Евровидения» уверенно растет - в этом году в Севастополь приехали конкурсанты из 17 стран, а сам конкурс впервые приобрел статус телевизионного. Последний день конкурса отметили звездным гала-концертом на главной площади города-героя Севастополя. Именно на этой сцене известный украинский шоумен представил свой новый проект под названием «Потап и его команда» и вместе с ними исполнил песни «Море пенится» и «Лето». Напомним, что на последнюю из них в рекордные сроки сняли видео, премьера которого состоялась в июне, всего лишь через 11 дней после начала съемок. Сегодня клип «Лето» находится в горячей ротациb лучших музыкальных телеканалов и в топе треклистов на всех курортных танцполах страны. Вместе с жителями и гостями Севастополя, шоу Потапа посмотрели миллионы украинцев в прямом эфире Нового канала. В рамках нового проекта, «Потап и его команда» обещали преподнести своим слушателям множество зажигательных песен, ярких клипов и других приятных сюрпризов.