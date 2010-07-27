«Новая волна-2010» открывается сегодня в Юрмале

Конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2010» открывается во вторник, 27 июля, в латвийском курортном городе Юрмала. Финал «Новой волны» состоится 1 августа. Главной целью конкурса является открытие новых имен. В этом году в финале конкурса выступят 17 исполнителей из 12 стран. Украину на конкурсе «Новая волна» будут представлять группа «Пающие трусы», певец Иван Березовский и певица Татьяна Ширко. Россию на конкурсе представляют исполнители Music Hayk и Егор Сесарев, а также группа «Мураками». Идея организовать конкурс возникла у композиторов Игоря Крутого и Раймонда Паулса в начале 2002 года. С 2005 года примадонна российской эстрады Алла Пугачева стала музой форума. Ежегодно «Новая волна» позволяет зрителям и миллионам телезрителей увидеть новые таланты, многие из которых становятся по-настоящему известными артистами. За эти годы конкурс открыл дуэт Smash и Диму Билана, Анастасию Стоцкую, Ирину Дубцову, Полину Гагарину, грузинскую артистку Софико и певца Интарса Бусулиса, который представлял Латвию на «Евровидении-2009». Победители конкурса «Новая волна» награждаются призом «Хрустальная волна», представляющий собой три устремившиеся ввысь волны из белого хрусталя, которые венчают клавиши из черного хрусталя. Дизайн и графику приза выполнил дизайнер Виктор Дербенев. Помимо «Хрустальной волны» и памятных дипломов, победитель получает денежную премию. В рамках конкурса кроме непосредственно конкурсной программы, проходят концерты звезд российской эстрады, российской поп- и рок-музыки, спортивные соревнования между конкурсантами и членами жюри.