«Танцюють всі-3» стартует на телеканале СТБ 3 сентября

Третий сезон танцевального шоу «Танцюють всі!» (Танцуют все!) стартует в прямом эфире украинского телеканала СТБ 3 сентября. Новый сезон шоу обещает стать самым зрелищным и богатым на сюрпризы. Призовой фонд проекта значительно увеличен. Теперь победитель «Танцуют все!» получит 350 тысяч гривен и возможность месяц стажироваться у одного из ведущих хореографов США. Сейчас 100 участников шоу живут в Ялте. Ровно неделю в Театре имени Чехова проходил финальный отборочный тур проекта, после которого останутся лишь 20 лучших танцоров. Члены жюри шоу «Танцюють всі!» Влад Яма, Татьяна Денисова, Франциско Гомез и Алексей Литвинов, как и участники, также находятся в Ялте. Правда, по признанию ведущей Лилии Ребрик, совершенно не видят моря. Кстати, для съемок третьего сезона проекта Лиля Ребрик подготовила сюрприз - собственное сольное выступление. «Тренировалась на протяжении нескольких недель каждую свободную минутку - чаще всего это было ночью. Но не скажу, когда появлюсь в проекте. К тому же меня во время исполнения номера непросто будет узнать», - рассказала 29-летняя Лилия Ребрик в интервью газете «Факты».