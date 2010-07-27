Звезда фильма «Титаник» ушла от мужа к манекенщику

Кейт Уинслет, звезда фильмов «Титаник» и «Чтец», известная британская актриса Кейт Уинслет (Kate Winslet), которая всего несколько месяцев назад развелась с режиссером Сэмом Мендесом (Sam Mendes), начала встречаться с молодым манекенщиком. В последние несколько недель 34-летнюю актрису все чаще видят в компании британского манекенщика Луи Доулера, с которым познакомилась недавно на вечеринке у друзей. Он на десять лет моложе ее экс-супруга. Луи Доулер уже успел сделать достаточно успешную карьеру, поработав со многими известными брендами, пишут Дни.Ру. «У них было много свиданий, и вместе им действительно хорошо, - рассказал человек близкий к окружению звезды. - Сейчас у них все только начинается, и они наслаждаются компанией друг друга. У Луи хорошее чувство юмора, он действительно прекрасный парень. Он занимается серфингом, очень привлекателен, но при этом не заносчив. Он отлично выглядит и привлекает к себе много внимания, но когда он не за работой - он не типичная модель. В нем нет самодовольства».