Группа «Квартал» записала половину нового альбома

Музыкальная группа «Квартал» впервые после смерти ее основателя Артура Пилявина записывает новые песни. Прошло восемь лет, и за это время накопилось много материала. Пресс-атташе группы Светлана Кизяева говорит, что в планах у группы «двигаться дальше». По ее словам, записано уже пять песен из будущего альбома, который выйдет ориентировочно в декабре. «Всего в альбоме планируется около десяти песен», - рассказала корреспонденту Intermedia Светлана. Авторы песен - вокалистка Татьяна Литвиненко и малоизвестные молодые поэты. Кроме того, группа планирует заняться съемкой видеоклипов на новые композиции.