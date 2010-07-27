Эдита Пьеха отпразднует день рождения «семейным» концертом

Эдита Станиславовна Пьеха готовится отпраздновать 73-й день рождения 31 июля. По традиции, артистка даст в этот день «семейный» сольный концерт с участием своей дочери Илоны Броневицкой и внука Стаса Пьехи. В этом году зрители будут поздравлять народную артистку СССР в петербургском ДК им. Горького. Как рассказала корреспонденту Intermedia представитель Эдиты Пьехи Ирина Тулубьева, родные подготовили для именинницы несколько сюрпризов, правда, их содержание держится в строжайшем секрете. Скорее всего, это будут специальные музыкальные номера, вроде «Посвящения», которым в прошлом году Эдиту Станиславовну поздравил внук, создав песню-посвящение Эдите Пьехе специально ко дню ее рождения. Кроме сольных номеров участников концерта, в ДК им. Горького прозвучат и совместные номера Илоны, Стаса и Эдиты Станиславовны, наподобие уже хорошо знакомого зрителям «Семейного альбома», который в последние годы семья Эдиты Пьехи исполняет втроем. А после концерта именинница, как обычно, устроит у себя дома скромный семейный ужин для своих родных и самых близких друзей.