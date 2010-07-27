Настя Приходько записала четыре песни для будущего альбома

Анастасия Приходько записывает новый альбом, название которому еще не придумано. Как рассказал корреспонденту Intermedia директор артистки Сергей Алаев, на сегодняшний день записано уже четыре песни для будущей пластинки. Одну из них под названием «По волнам» можно послушать на официальном сайте исполнительницы . Еще на одну композицию с готовящегося релиза, получившую название «Вспыхнет свет!», в начале лета был снят видеоклип. Композиция написана самой Анастасией в соавторстве с ее братом Назаром. Съемки проходили в поле под Борисполем, в болоте Пущи Водицы под Киевом, в киевском театре «Колесо» и в загородном особняке. Автором идеи видео стал директор певицы Сергей Алаев, который создавал сценарий вместе с режиссером клипа Екатериной Осинской, а оператором – Алексей Яровой. «В жизни Насти было много всякого, в том числе и неприятного, - говорит г-н Алаев о сюжетной задумке клипа. – Она сталкивалась с непониманием, сплетнями, невольно становилась участницей скандалов. Но что бы ни происходило в жизни плохого, нельзя отчаиваться. Мы решили показать в ролике, что надо во всем искать хорошее». Клип поступит в ротацию в конце августа, а в сентябре-октябре артистка собирается экранизировать еще одну новую песню, правда, пока не решено какую. В планах Анастасии Приходько запись еще нескольких новых композиций для будущей пластинки, в том числе и несколько дуэтов, один из которых будет записан с одной из российских звезд. Имя российской звезды директор исполнительницы назвать пока не может, поскольку переговоры еще не закончены. В новом альбоме будет и, как минимум, одна англоязычная композиция – артистка готовится записать песню под названием «Action». Кроме того, Сергей Алаев рассказал, что Анастасия Приходько собирается сменить имидж. «После рождения дочери Настя сильно изменилась, - объяснил директор певицы. – Она стала более женственной, и эти внутренние перемены не могли не повлиять на ее сценический образ. Теперь она предпочитает женственные платья и сарафаны, а из всех цветов ей стал больше всего нравиться строгий черный цвет».