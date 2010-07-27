Пугачева обиделась на «Новую волну»

Знаменитый фестиваль «Новая волна» в Юрмале, по словам его участников, осиротел. Из-за финансового конфликта с продюсером Игорем Крутым в Прибалтику отказалась ехать неизменная муза конкурса Алла Пугачева. Об этом официально заявила дочка королевы российской эстрады Кристина Орбакайте. - Всем поклонникам Аллы Борисовны! С мамой все хорошо, она отлично себя чувствует и прекрасно выглядит. Но в Юрмалу в этом году она не едет, - сообщила Кристина. За сухой констатацией факта стоит очередная липкая история, завязанная на дензнаках. Виной всему оказалась прошлогодняя обида Пугачевой на Игоря Яковлевича, с которым она дружила около 10 лет. - Из года в год Алла останавливалась в гостинице «Балтик Бич» - это один из самых дорогих прибалтийских отелей, в котором номер стоит ни много и мало 4 тысячи евро в сутки, - рассказали в кулуарах «Новой волны». - В прошлом году, в разгар кризиса, Пугачеву аккуратно попросили поумерить аппетиты, но она и не думала отказываться от проживания в вип-апартаментах. Тогда, пожалуй, впервые в жизни, певица попала в унизительную ситуацию - впрочем, организованную ее же руками. Несмотря на договор, в котором значилось, что Алла Борисовна живет в отеле за счет «Новой волны», ей предъявили астрономический счет в 40 000 евро. В тот день звезда клятвенно пообещала, что ноги ее больше на фестивале не будет, пишет Lifeshowbiz. Свое слово певица сдержала. Более того, отказавшись участвовать в песенном конкурсе в роли сопредседателя жюри, она решила вдобавок уколоть бывших коллег, пообещав, что прилетит в Юрмалу… отдыхать. Знакомые места Алла Борисовна посетит 3 августа - фестиваль, который она когда-то называла своей отдушиной, закончится 2-ого.