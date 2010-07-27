Игорь Корнелюк откроет официальный сайт

Игорь Корнелюк в данный момент работает над новым сайтом. Страница музыканта, которая позиционируется как официальная, на самом деле имеет посредственное отношение к нему и практически никогда не обновляется. «Хочу, чтобы мой сайт был настоящий, живой», - говорит Игорь. Презентация проекта запланирована на конец сентября или начало октября. Вместе с сайтом г-н Корнелюк собирается выпустить саундтреки из кинокартин «Мастер и Маргарита» и «Тарас Бульба». «Через год я хочу выпустить все, а эти два выпуска будут моими первыми ласточками», - рассказывает Intermedia музыкант. Кроме подготовки нового сайта, Игорь сейчас работает над новым фильмом Дмитрия Герасимова «Если небо молчит». На вопрос, собирается ли он ехать отдыхать в ближайшее время, г-н Корнелюк ответил, что не был в отпуске десять лет и просит его не дразнить такими вопросами. «Этим летом я точно никуда не поеду. Может быть, в конце осени или в начале зимы, да и то вряд ли», - говорит музыкант.