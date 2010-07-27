Роман Архипов ушёл из группы «Челси»

Роман Архипов теперь играет с новым коллективом имени себя и поет на английском. В составе новой команды певец выступил на фестивале «Звездный берег» под Севастополем в минувшее воскресенье. Команду объявили как группу Романа Архипова. Музыканты приехали в Орловку рано утром, чтобы презентовать новый музыкальный проект. А утром следующего дня снова улетели в Москву. - Я теперь не с «Челси», - заверяет «КП» Роман. - У меня новый виток в творчестве и другие музыкальные интересы. Мы играем более тяжелую музыку, баллады, поп-рок, поем на английском языке и пока еще нигде не выступали. Нам помогают коллеги из Великобритании. Возможно, с их помощью к осени мы выпустим свой дебютный альбом.