Сергей Гармаш проиграл дело об «ужасных снимках»

Арбитражный суд Свердловской области отказал актеру Сергею Гармашу в иске против «СКБ-банка». Как мы писали ранее, актер Сергей Гармаш обратился в суд с иском к екатеринбургскому ОАО «СКБ-банк», использующему его образ в своей рекламной кампании. Артист настаивал на том, что фотографии были выбраны без его согласия, и требовал взыскать с банка около 12,6 млн. рублей. Однако позже актер снизил сумму иска до 1 миллиона рублей. Несмотря на это, в банке посчитали эти претензии необоснованными, так как не заключали с Гармашем никаких договоров. Напомним, Сергей Гармаш был недоволен качеством снимков, а также вольным обращением с ними. Претензии к СКБ-банку возникли после визита в Екатеринбург знакомого Сергея Гармаша, который увидел одно из его изображений с нарисованным колпаком. Затем уже сам Сергей Леонидович увидел свои изображения на сайте СКБ-банка. Кроме того, его изображения распространялись на специализированных рекламных сайтах. При этом абсолютно все использованные банком фотографии Сергея Гармаша с ним не согласовывались. По мнению артиста, она были «откровенно ужасные». Вполне логично, что истец не согласен с решением Арбитражного суда Свердловской области и намерен обжаловать его в вышестоящих инстанциях.