Венецианский фестиваль закроют экранизацией пьесы Шекспира

Фильм Джули Тэймор под названием «Буря» (The Tempest) закроет 67-й Венецианский кинофестиваль Картина является экранизацией одноименной пьесы Уильяма Шекспира. Мировая премьера фильма будет приурочена к 400-летию этого произведения. Картина будет показана вне конкурса. Сценарий для своего нового фильма Джули Тэймор написала самостоятельно, пишет Лента.ру. Экранизация будет отличаться от оригинала. В частности, Тэймор решила изменить пол главного героя - вместо волшебника Просперо в фильме будет фигурировать волшебница Проспера, которую сыграла британская актриса Хелен Миррен. Джули Тэймор известна благодаря таким фильмам как «Титус» и «Через Вселенную». Также она сняла картину под названием «Фрида», которая в 2003 году была номинирована на премию «Оскар» в шести категориях. В конечном итоге фильм победил в номинациях «Лучший грим» и «Лучшая музыка к фильму». Венецианский кинофестиваль будет проходить с 1 по 11 сентября 2010 года. Ранее стало известно, что открывать его будет фильм «Черный лебедь» режиссера Даррена Аронофски. Этот психологический триллер, в котором сыграли Натали Портман, Вайнона Райдер, Барбара Херши, Венсан Кассель и Мила Кунис, войдет в конкурсную программу фестиваля. Жюри 67-го Венецианского кинофестиваля возглавит актер и режиссер Квентин Тарантино. Полный список фильмов, которые будут представлены в конкурсной программе фестиваля, пока не объявлен.