Надежда Кадышева станет бабушкой

Сын известной певицы, солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой, Григорий Костюк вывел в свет беременную подругу. На ежегодную вечеринку журнала Playboy, прошедшую в Москве, 26-летний сын народной любимицы подъехал на шикарной спортивной машине. Рядом с ним красовалась изящная блондинка. Как выяснилось, девушку Григория зовут Маргарита, она на год моложе своего возлюбленного. Молодые люди познакомились несколько месяцев назад в офисе компании, где Рита работает менеджером. На вечеринке девушка призналась подружкам, что вскоре у них состоится свадьба, а Гриша станет счастливым отцом, пишет «Экспресс-газета». Это единственный сын Надежды Кадышевой. Во время учебы в колледже она жила в общежитии, в котором размещались также и студенты института имени Гнесиных. Там она встретила своего будущего мужа — Александра Костюка. В 1983 году она получила от Александра Костюка предложение выйти за него замуж, а через год у них родился сын, которого назвали Григорием в честь деда. Спустя 8 лет Александр снова надел Надежде на палец обручальное кольцо, и произошло это в главном православном храме в Сан-Франциско на их венчании. К слову сказать, в марте этого года бабушкой стала народная артистка России Надежда Бабкина. Накануне 60-летия у нее родился внук. «Теперь я Бабкина - бабка, - хвастается Надежда Георгиевна. - Дождалась-таки внучка!»