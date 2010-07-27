Мужские развлечения братьев Чадовых

Братья Алексей и Андрей Чадовы практически не снимаются вместе в кино. Однако сейчас они работают над новым кинопроектом, где выступят не только в качестве исполнителей главных ролей, но и станут сопродюсерами. Первые сцены будут отсняты в сентябре, а пока братья заняты поиском подходящей натуры. Для этого они отправились мужской компанией в Норвегию. Старшему Андрею, который по своей натуре сдержанный и молчаливый, поездка пришлась по душе. А вот темпераментный Алексей, который после расставания с Агнией Дитковските, пустился во все тяжкие, страдал без женского общества. «На сегодняшний день я свободный человек, а с Агнией мы расстались. У меня сейчас разные подруги. А вот подруг моих надо было взять! Я еще поэтому такой расстроенный ходил – без женщины тяжело в таких красотах было, - признался он в интервью журналу Hello!. – Я не представляю, как можно жить без ощущения, что ты в любой момент можешь кого-то встретить, с кем-то познакомиться?!» Но вот местные женщины не пришлись Чадову-младшему по вкусу и не смогли заменить русских красавиц: «Там женщина по улице идет. И ты никогда не поймешь, плохо ей или хорошо, замужем она или нет, хочет познакомиться или не хочет. У нас, в России, человека можно «прочитать» его настроению, а там вес очень закрыты». Поэтому братьям пришлось отдыхать по-мужски: лазить по горам и ездить на рыбалку. «На ледник мы там забрались – это, конечно, жестко было. А что касается рыбалки, то в Норвегии опять же все настолько благополучно, что с этим напрягаться не надо», - поделился Алексей.