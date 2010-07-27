Леонардо ДиКаприо «без ума» от Эллен Пейдж

О Леонардо ДиКаприо не скажешь, что он легко заводит друзей, но что знает толк в дружбе - не вызывает сомнений. Его молодая партнерша по продолжающему сотрясать мировой бокс-офис блокбастеру «Начало» Эллен Пейдж уже оценила это качество Лео. Они в чем-то похожи: Эллен, как и ее старший товарищ, не дает пожрать себя голливудской «машине», одевается как хочет, говорит что хочет, признается в разных свободолюбивых проделках и очень тщательно выбирает роли. Такая независимость и сила характера не могли не покорить Лео, который, по сообщению голливудского источника, просто «без ума» от Эллен: А если Лео от нее без ума, можно поспорить, что он добьется, что и все топовые режиссеры, с кем он работал (Мартин Скорсезе и Джеймс Кэмерон, к примеру), тоже скоро будут сходить по ней с ума. Во время промо-тура «Начала» Лео и Эллен часто вместе проводили время в клубах и барах, и, по рассказам очевидцев, ДиКаприо постоянно обнимал свою юную коллегу, а когда хотел покурить, всегда отходил, так как Пейдж не любит дым. Ну разве не трогательно? 23-летняя Эллен, к слову сказать, привлекла внимание не только Лео, но и журналистов с блоггерами. Острый на словцо Перец Хилтон даже окрестил ее своей любимицей. В общем, «все без ума...» от Эллен. Остается только порадоваться за канадскую актрису. Ей, правда, еще предстоит закрепить свой актерский успех в «Джуно» и «Начале». Но при такой протекции сделать это будет проще. Лео ей, глядишь, и видного бойфренда подыщет...