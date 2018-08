Песни Мэрлина Мэнсона и Def Leppard прозвучат в компьютерной игре

Создатели музыкальной компьютерной игры «Rock Band» объявили названия групп, чьи песни прозвучат в ее третьем выпуске. Всего в саундтреке «Rock Band 3» будет 83 композиции. Поклонники игры смогут услышать песни Мэрлина Мэнсона, Def Leppard, Filter, The B-52s, Foreigner и Tears for Fears. На выставке Comic-Con, прошедшей в Сан-Диего, создатели игры озвучили названия некоторых треков. В игре прозвучат «Beautiful People» Мэрлина Мэнсона, «Foolin» Def Leppard, «Everybody Wants to Rule the World» Tears for Fears, «Rock Lobster» The B-52s, «Hey Man Nice Shot» Filter и «Cold as Ice» Foreigner. Серия музыкальных игр «Rock Band» использует устройства, которые внешне напоминают музыкальные инструменты. Суть игры в том, чтобы как можно более точно сымитировать процесс исполнения той или иной композиции. В «Rock Band 3» добавится поддержка MIDI-клавишных, а также появится режим, который позволит научиться играть на настоящих инструментах. Выход третьей части игры запланирован на 26 октября.