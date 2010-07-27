Lady GaGa попробовала на вкус сырое сердце

На одном из последних концертов эксцентричной исполнительнице Lady GaGa удалось шокировать даже самых верных своих поклонников. Фанаты исполнительницы были, мягко говоря, удивлены, когда во время выступления пошел четырехминутный видеоролик, на котором Lady GaGa пробует на вкус сырое сердце. Этот эпизод создан без применения компьютерной графики и дополнительных спецэффектов. После многочисленных недоуменных высказываний поклонников певицы, исполнительница решила прокомментировать эту часть ролика. Исполнительница подчеркнула, что в ролике использовано бычье сердце. А этим видео Lady GaGa хотела показать свои переживания, связанные с экстренной операцией на сердце своего отца. Идею певицы реализовал режиссер Ник Найт. Скандальный ролик содержит и другие не очень понятные сцены, как, например, изрыгание воды на певицу. Однако, относительно этих сцен певица от комментариев воздержалась.