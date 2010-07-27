Певица Рианна дебютирует на экране в фильме «Морской бой»

Певица Рианна дебютирует на большом экране в ленте режиссера Питер Берга «Морской бой» («Battleship»), сообщается на сайте Collider. «Морской бой» станет экранизацией одноименной настольной игры, причем речь идет о ее американской версии, выпущенной компанией Hasbro. В ней используются специальные пластмассовые фишки и поле, а не бумага и ручка, которыми в основном пользовались отечественные поклонники игры. Согласно сюжету «Морского боя», землянам предстоит сражаться на море с высокоразвитой расой космических агрессоров. В отличие от многих современных фантастических фильмов, лента Берга не будет сниматься в формате 3D. Хотя не исключено, что уже после завершения работы на фильмом его переведут в стереоскопический формат. Предполагается, что «Морской бой» выйдет в прокат в 2012 году. Уже известно, что в фильме также снимутся Тейлор Китч («Люди Икс. Начало: Росомаха») и Александр Скарсгард (сериал «Настоящая кровь»). Первый сыграет морского офицера, второй - его старшего брата. Пока не сообщается, какая роль достанется Рианне.