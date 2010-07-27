Фанат украсил тело Лободой! (ФОТО)

Поклонник Светланы Лободы сделал татуировку с ее изображением у себя на груди. 24 июля состоялась Международная встреча всех поклонников творчества самой эпатажной, самой сексуальной, самой провокационной артистки Светланы Лободы со своим кумиром. Изначально встреча планировалась в г. Севастополь на площади Нахимова, но из-за задержки самолета на несколько часов координаторы встречи перенесли ее на место проведения конкурса «Песни моря-2010» в Орловку, в рамках которого Лобода выступала. Поклонники артистки не только смогли с ней сфотографироваться и пообщаться с артисткой, но и поприсутствовать на самом концерте, где Светлана презентовала новую песню «Революция». Это был приятный сюрприз, ведь многие ребята приехали из дальних городов, например как Оля и Аня из Владивостока: «Мы ехали двое суток, чтобы встретиться с Лободулей. Привезли ей сувениры и приглашение к нам в город. Мы ее очень любим и рады, что у нас появилась возможность увидеть ее так близко. А новая песня «Революция» нам очень понравилась. Лобода была, как всегда, лучшая!». Собралось несколько сотен поклонников, которые скандировали имя ЛО-БО-ДА и пели хиты артистки «Мишка», «Не Мачо», «Жить легко». Гул был настолько силен, что слышался за километр до места встречи. Светлана с радостью фотографировалась и раздавала автографы, но были и такие, которые запечатлели Лободу на собственном теле. «Я очень рада, что ребята организовали эту встречу. И была удивлена увидеть такое количество фанов. Меня очень впечатлил парень из Донецка, который сделал татуировку на собственном теле с моим изображением. Видя такую любовь к артисту, я понимаю, что наша команда на правильном пути», поделилась впечатлениями от встречи Светлана Лобода.