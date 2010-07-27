Расторгуев подарил Рыжему «Иванушке» кнут и пряник

Лидер группы «Любэ» сделал уникальный подарок младшему коллеге ко дню рождения: на 40-летие Андрея Григорьева-Аполлонова Николай Расторгуев презентовал ему крепкий кожаный кнут и сахарный тульский пряник. Я не верю, что Андрею 40, так же как и не верю, что мне 53, - поделился певец с Life Showbiz. - Мы знакомы с 1990 года, и это, конечно, целая вечность. Тему вечности в течение вечеринки, которую закатили на «Арт-Стрелке» на Болотной набережной, поднимали не раз. - Вы только подумайте, что вот этот 40-летний мужчина является участником - только вдумайтесь - бойзбенда! - рассмеялся «отец Иванушек» Игорь Матвиенко. Сам Рыжий, наряженный в майку Dolce&Gabbana, подаренную накануне вечеринки женой Машей, кажется, и сам не осознает, что «тополиный пух тополиным пухом», а он уже разменял пятый десяток.