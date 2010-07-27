Гитариста «Крематория» не пустили на собственный концерт

Гитариста группы «Крематорий» не пустили в Саров по подозрению в промышленном шпионаже в пользу Украины. 23 июля в городе Сарове состоялся необыкновенный концерт «Крематория». Необыкновенность его состояла в том, что в зрительном зале Дома молодежи было необыкновенно жарко, а на сцене группа «Крематорий» была в необыкновенном составе. Не было одного из участников «Крема» – гитариста Владимира Бурхеля. Поскольку компетентные органы города Сарова, ранее известного как закрытый «почтовый ящик» Арзамас-16, не сочли личность Владимира достойной посещения родины Серафима Саровского и ядерной бомбы. Саров до сих пор обнесен колючей проволокой по периметру и охраняется целой дивизией солдат, наличие иностранцев на саровской земле сильно не поощряется. Гитарист Владимир Бурхель является гражданином Украины, прописан в городе Севастополь. В результате гитариста саровские поклонники группы на концерте так и не увидели. Аргументы музыкантов, что Бурхель родился не на Украине, а в Свердловске, и на Украине обосновался еще во времена СССР, не возымели действия. Видимо, для охранников само собой разумеется, что настоящий украинский шпион обязан виртуозно играть на гитаре и не иметь не только никакого отношения к всяческого рода контрразведкам, но даже приводов в милицию. - Крайними в саровском инциденте оказались, как водится, группа и ее поклонников, - говорит директор группы Дарья Шаталова. - Скандал не состоялся только по причине высокой культуры болельщиков «Крема», которые с пониманием отнеслись к ситуации. А ситуация такова, что в данном конкретном случае «Крематорий» ещё раз столкнулся с типичным проявлением советского тоталитарно-бюрократического маразма. Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью. Россия, вперед!