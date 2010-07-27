Дьявол носит Prada в полосочку

Дом моды, существующий с 1913-о года, представил новую коллекцию мужской одежды. Элегантность этих пиджаков, свитеров, брюк и т.д. просто зашкаливает пределы стиля! Все так просто и, в то же время, глаз отвести невозможно. Спокойная, можно даже сказать, деловая гамма расцвечивается, словно серая реальность, вкраплениями ярчайших цветов. Некоторые новинки от Prada напоминают одежду санитаров. Ну а лучшее в весенне-летней коллекции 2011-о года - это, безусловно, полосочка. Также стоит отметить обильное использование дизайнерами джинсовой ткани.