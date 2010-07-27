Юлия Грозная устроила фейерверк (ФОТО)

В прошедшую субботу на вечеринке «Шоумания Live» в клубе «Sorry, Бабушка» Юлия Грозная устроила сразу две премьеры. Первой из них стала презентация нового клипа певицы «Найди меня!» Несмотря на то, что клип уже успешно ротируется в эфирах музыкальных телеканалов, для многих завсегдатаевклуба, ведущих преимущественно ночной образ жизни, он стал приятной неожиданностью. У Юлии Грозной нашлось чем удивить и телеманов, которые уже успели увидеть клип «Найди меня» - для всех посетителей «Шоумании» Юлия в сопровождении зажигательного балета устроила премьеру своей новой песни «Я же вижу». Публика тепло приняла новый клип Юлии Грозной, а реакция поклонников «Шоумании» показала, что в прошедший уик-энд Юлия Грозная представила еще один хит этого лета.