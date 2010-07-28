Борис Моисеев варит компоты

Российский артист бродит по рынкам Юрмалы и выбирает ягоды вместо того, чтобы нежиться на латвийском побережье. Борис Моисеев, 56-летний эпатажный артист, за границей позволяет себе не прятаться от вездесущих папарацци и спокойно бродить часами по местным рынкам. Так, приехав в Юрмалу в собственную квартиру, Моисеев сразу же отправился на рынок. - В Юрмале у меня своя квартира, очень удобно! Приезжаешь себе спокойно, отдыхаешь, вот недавно сходил на рынок, купил черники - буду компот варить внукам, - рассказывает Борис Моисеев. Не забывает артист и о загаре. Пока конкурсанты готовятся к Международному фестивалю «Новая волна», Борис Моисеев загорает на пляже вместе с Владимиром Винокуром. - Фотографии с пляжа я просто так не выкладываю, они должны пройти санитарно-эпидемиологическую обработку, - шутит Моисеев. И все же Боря Моисеев не обманул своих поклонников и выложил в своем блоге отфотошопленую фотографию в шортах.