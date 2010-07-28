Дэниел Крейг сыграет журналиста в шведском детективе

Актер Дэниел Крэйг согласился на роль журналиста Микаэля Блумквиста, главного героя в фильме Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» Условия сделки также предусматривают для Крэйга возможность сыграть Блумквиста в двух сиквелах - лентах «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки». Все три фильма основаны на детективных романах шведского писателя Стига Ларссона. На родине автора трилогия уже была экранизирована, пишет Лента.ру. Отметим, что актриса на роль девушки-хакера Лисбет Саландер в фильме Финчера пока не назначена. В качестве претенденток на эту роль называют Мию Васиковска («Алиса в Стране чудес» Тима Бертона), Эллен Пейдж («Джуно», «Начало») и Руни Мара («Социальная сеть»). Съемки «Девушки с татуировкой дракона» должны начаться осенью 2010 года - после того, как Крэйг закончит работу на фильмом «Ковбои и чужие». Согласно официальному заявлению Sony, картина выйдет в прокат 21 декабря 2011 года.