Сьюзан Сарандон снимется в сериале Кэтрин Бигелоу

Сьюзан Сарандон снимется в сериале «Чудесный год» (The Miraculous Year), режиссером которого выступает обладательница «Оскара» Кэтрин Бигелоу Сюжет сериала строится вокруг влиятельной нью-йоркской семьи, состоящей из трех человек: отца Алекса и двоих детей - Терри и Мэнди. Алекс - известный художник, время которого, однако, уже прошло, Терри - композитор, пытающийся поставить сложнейшее шоу на Бродвее, а Мэнди, работая адвокатом, пытается удержать семью вместе. Главные роли в сериале исполняют Фрэнк Ланжелла, Хоуп Дэвис и Норберт Лео Батц. Планируется, что обладательница «Оскара» Сарандон сыграет второстепенную роль - хореографа, которая помогает Терри в постановке его нового шоу. При этом не сообщается, станет ли персонаж Сарандон постоянным участником сюжета или появится только в пилотном эпизоде. Напомним, что в 2010 году фильм Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» получил несколько премий «Оскар», включая награды в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».