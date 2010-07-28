Брат Владимира Винокура умер от жары

Организм родного брата артиста не выдержал нагрузок после перенесенной операции. 66-летний родной брат знаменитого юмориста Владимира Винокура скончался в Москве после проведенной на сердце операции. 16 июля Борису Натановичу в отделении кардиологии одной из столичных клиник провели операцию. По словам медиков, она прошла успешно, и никаких осложнений не предвиделось. Однако сильная жара, установившаяся в Центральной России, стала катализатором для резкого ухудшения самочувствия. Борис Натанович почувствовал себя плохо, а около 16.00 в понедельник его сердце остановилось навсегда. - Это огромная трагедия для меня, - говорит Владимир Винокур. - Я отменил поездку в Юрмалу на «Новую волну», еще девять дней буду оставаться в Москве. Рассказать словами, какое это горе, просто невозможно... Здоровье брата сатирика ухудшилось несколько лет назад: сначала заболели ноги. Борис Натанович с трудом передвигался, а потом и вовсе не мог обойтись без костыля. Затем начало сдавать зрение. В последнее время Винокур-старший выходил из дома только в сопровождении помощника. Несколько операций у лучших офтальмологов не дали нужного эффекта, зрение продолжало снижаться. - Перенеся 29 операций и 17 наркозов, любой человек обрел бы философское спокойствие, - сказал в одном из интервью Борис Натанович. - Тем более у меня есть такая «группа поддержки» - брат и его друзья-артисты. Власти Курской области, откуда родом Борис Натанович, направили народному артисту телеграмму: «Примите искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой брата Бориса Натановича. Выражаем слова поддержки маме Анне Юрьевне, родным и близким Бориса Натановича. В этот скорбный час разделяем с Вами горечь утраты».