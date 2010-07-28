Распался дуэт Потап и Настя Каменских

Известные украинские исполнители Потап и Настя Каменских прекратили совместную работу. Теперь поп-звезды начнут сольную карьеру и займутся собственными проектами. Об этом стало известно на музыкальном конкурсе «Песни моря» в Крыму. На гала-концерте Потап представил публике свою новую группу «Потап и его команда», и заявил, что теперь будет выступать без Насти. В свою очередь украинская певица пообещала порадовать поклонников своим дебютным сольным альбомом. Настя планирует выпустить сольную пластинку уже в начале следующего года. «Просто сейчас у Потапа новое музыкальное видение, - заявила артистка, - Мы выросли и готовы к новым творческим свершениям. Мы с ним расстались по проекту, но не в жизни». Причина распада столь успешного дуэта неизвестна.