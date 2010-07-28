Ана Матроник записалась с Duran Duran

Ник Роудс признался, что обожает вокалистку Scissor Sisters Участница нью-йоркской глэм-рок и диско группы Scissor Sisters Ана Матроник (Ana Matronic) записала вокальные партии для будущего альбома ветеранов нью-вэйв и поп-рока, британской команды Duran Duran. Эту информацию подтвердил бессменный клавишник Duran Duran Ник Роудс (Nick Rhodes) в комментарии для Digital Spy. «Мне очень сложно объяснить, насколько я обожаю Ану Матроник. В прошлый четверг она во всем своем великолепии появилась в нашей студии в Лондоне и записала изысканную вокальную партию для песни “Safe”, которая войдет в содержание нового альбома Duran Duran. Будет лишним, если я скажу, что эта сессия стала для меня самой любимой во всем процессе записи. С нетерпением жду съемок видеоклипа на эту песню», — поделился музыкант. В 2004 году, во время турне в честь воссоединения группы Роудса, Scissor Sisters и Goldfrapp выступили на разогреве концертов Duran Duran. Продюсером нового, пока безымянного альбома команды выступает Марк Ронсон (Mark Ronson), а его релиз ожидается в конце текущего – первой половине будущего года. Предыдущая пластинка Duran Duran 2007 года получила название Red Carpet Massacre и дебютировала с 36 позиции в хит-параде Billboard 200.