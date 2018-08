The Cars воссоединились?

Участников группы, распавшейся 22 года назад, засняли работающих в стенах студии Первопроходцы новой волны из Бостона, группа The Cars заинтриговала своих многочисленных поклонников новым фотоснимком участников, работающих в стенах студии. Команда, за время карьеры издавшая шесть студийных альбомов, распалась 22 года назад. В 2005 году гитарист Эллиот Эстон (Elliot Easton) и клавишник Грэг Хоукс (Greg Hawkes) инициировали воссоединение группы, однако тогда им не удалось убедить вокалиста Рика Окэсика (Ric Ocasek) и барабанщика Дэвида Робинсона (David Robinson) поддержать их. Вместо этого они провели турне под именем The New Cars, а вместе с ними выступили участники Utopia Тодд Рандгрен (Todd Rundgren), Прэйр Принс (Prairie Prince) и Касим Султон (Kasim Sulton). На фотографии, опубликованной музыкантами в сети Facebook, изображены Рик Окэсик и Дэвид Робинсон, а подпись к снимку гласит: «Кто-то настроен на воссоединение The Cars?». Пятый участник оригинального состава The Cars, басист и вокалист Бенджамин Орр (Benjamin Orr) умер в 2000 году от ракового заболевания.