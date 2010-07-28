Кэти Перри готовится к выходу нового альбома

Совсем скоро - 24 августа - в продаже появится новый альбом Кэти Перри Teenage Dream. Певица уже начала его рекламировать - опубликованы промо-фото диска. Кэти, традиционно, примерила парик (на этот раз ярко-лиловый). Снимки получились яркие, жизнерадостные и, при этом, сексуальные. Между тем, все ближе и ближе свадьба Кэти и Рассела Брэнда. А подружка невесты Рианна все больше озабочена организацией девичника: Это занимает больше времени, чем мой тур. Это огромное давление. Ее свадьба, вероятно, будет лучшей свадьбой, которую я когда-либо увижу, и девичник должен быть соответствующим. Также Рианна отметила: Даже если у меня будут воздушные шары с героями Диснея, она сделает это чем-то диким. Это просто Кэти Перри. Кажется, светские сплетники ждут этой свадьбы даже больше, чем выхода альбома Кэти.