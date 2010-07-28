Анджелина Джоли привезла «Солт» в Токио

Анджелина Джоли в эти дни лидирует как мировой ньюсмейкер. Только мы рассказали вам о пресс-конференции фильма «Солт» в Японии, как подоспели кадры с премьеры, на которой блистала Энджи. Вновь та же картина, что и в Москве, Мехико и Лос-Анджелесе: толпы поклонников, вспышки сотен фотокамер и элегантаная Энджи, покоряющая роскошной и милой улыбкой, хрупкостью и изяществом. Актриса вновь осталась верна черному и выбрала «летящее» платье в пол без рукавов с «по-восточному» закрытым воротом и обнаженной спиной, эффектный разрез которого подчеркивал длину ее ног. Многим этот наряд вкупе с высокой вечерней прической понравился гораздо больше, чем выбранный для московской премьеры. Что скажете вы? Вообще, в выборе платьев прослеживается определенная логика: в «коммунистической» России актриса предстала в цвете советского флага, а в Японии - с воротником и восточными татуировками наголо. Интересно, что Энджи придумает в Бразилии или Африке?