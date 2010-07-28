Блейк Лайвли освоила каскадерские трюки на съемках «Зеленого фонаря»

Актриса снималась на оборудовании, изобретенном для фильма «Матрица» Звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли, которая снимается в фантастическом фильме «Зеленый фонарь», рассказала о том, какие трюки ей пришлось освоить на съемочной площадке картины. 22-летней красавице пришлось тренироваться на гироскопическом оборудовании, которое придумали еще для легендарной «Матрицы». «Эта штука висит на высоте девяти метров, а меня поднимали где-то метров на шесть, – делилась впечатлениями Блейк. – Но я люблю всем рассказывать, что высота была около пятнадцати метров, так что пустите слушок о том, какая я крутая!» «Я висела на этом тросе, который подлаживается к твоему весу, и это ужасно укачивало. Зато на нем можно передвигаться в абсолютно любом направлении», – добавила она. В «Зеленом фонаре» Лайвли играет возлюбленную супергероя, роль которого исполняет Райан Рейнольдс. Фильм выйдет на экраны через год