На новом альбоме Элвиса – панк-рок, хип-хоп и R&B

В октябре в продаже появится «Viva Elvis» - альбом, открывающий совершенно новую страницу в посмертной дискографии Пресли. Диск базируется на одноименном шоу Cirque Du Soleil, которое открылось в январе этого года в лас-вегасском театре ARIA. Это смелый музыкальный эксперимент, в ходе которого голос Элвиса накладывался на вновь записанную музыку. Новаторская натура проекта вполне соответствует творческому методу Пресли, работавшему в самых разных жанрах – от блюза и рокабилли до соула и госпела. Создатели альбома еще больше расширили стилевую палитру, добавив в нее элементы самых модных стилей 21 века – гаражного рока, панка, R&B и хип-хопа. Из 3000 часов фильмов, альбомов и сандтреков Элвиса продюсеры извлекли 17 тысяч вокальных и музыкальных сэмплов, на которых и построен альбом. Переработке подверглись песни из всех периодов карьеры Элвиса – ранние рок-н-ролльные хиты, легендарные баллады из саундтреков, песни, с которыми он триумфально вернулся в хит-парады в конце 60-х, хиты его позднего, лас-вегасского периода. Продюсеры меняли ритм и мелодию песен, накладывали на старые звуковые дорожки новые, экспериментировали с роком и хип-хопом, стремясь прежде всего сохранить дух и настроение оригинальной записи. Среди песен, переживших второе рождение для «Viva Elvis», такие классические хиты, как «Burning Love», «Suspicious Minds», «Blue Suede Shoes» и «It's Now or Never». «Viva ELVIS» станет новым словом в поп-музыке» – говорит Адам Блок (Adam Block), вице-президент Legacy Recordings, - «актуальный и своевременный проект, альбом возвращает Элвиса современности и снова доказывает, что его песни не стареют – каждое поколение открывает их заново».