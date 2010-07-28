Аллу Пугачеву в Юрмале заменит Земфира

Вчера в Юрмале открылся ежегодный конкурс «Новая волна». В этом году примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева решила отказаться от поездки в Латвию. Слухи о том, что Алла Борисовна в этом году не будет присутствовать на «Новой волне» циркулируют уже длительное время. Ближе к началу конкурса дочь певицы Кристина Орбакайте официально подтвердила эту информацию: «Всем поклонникам Аллы Пугачевой хочу сообщить, что с мамой все в порядке, она себя отменно чувствует и замечательно выглядит. Но в этом году в Юрмалу она не едет». Называются две причины: финансовые разногласия с прошлого года, и то, что певица больше действительно не хочет выходить на сцену и петь. Если верить первой версии, то в прошлом году Алла Пугачева потратила за время своего прибывания на конкурсе порядка 40 тысяч евро. Эту сумму по договору должны были оплатить организаторы, которые в свою очередь не рассчитывали на такие запросы примадонны. И Алла Борисовна пообещала, что более она не будет приезжать на «Новую волну». Вторая версия базируется на заявлении Игоря Крутого: «Мы все думали, что Алла Борисовна шутит, будто прощается со сценой, но я встретился с Аллой, поговорил и понял, что она не приедет на «Новую волну», потому что действительно не хочет больше петь!». Как пишет сайт dni.ru, вместо Пугачевой на конкурсе выступит рок-звезда Земфира . Ее сольный концерт в рамках конкурса обещает стать настоящим событием, все билеты уже проданы. По неподтвержденным данным, Алла Пугачева приедет в Юрмалу на следующий день после окончания конкурса «Новая волна». Просто отдохнуть.