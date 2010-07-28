В Австралии написана самая длинная песня

В Австралии написана композиция, которая может стать самой продолжительной песней в мире. Официально рекорд будет зарегистрирован только после выхода трека. Над созданием композиции работали 168 авторов. Первые две строчки текста песни написал бывший лидер группы Midnight Oil и нынешний министр по охране окружающей среды и культурного наследия Австралии Питер Гарретт. Руководителем проекта выступил музыкант Чит Чат. Идея создания такого произведения состоит в том, чтобы привлечь внимание слушателей к малоизвестным исполнителям. Песня выйдет на CD в качестве благотворительного сингла. Название трека и его продолжительность держится в секрете до релиза. Дата выхода сингла пока не сообщается.