Тиесто создаст клип из концертных видео своих фанатов

Ди-джей Тиесто совместно с компанией SanDisk объявили о создании видеоклипа, который будет основан на видеороликах, снятых посетителями концертов Тиесто. SanDisk является спонсором выступлений Тиесто в Северной Америе и Европе. Во время концерта прозвучит один специально подготовленный Тиесто трек, на котором посетители концерты могут снять собственное видео и поделиться впечатлениями. Далее видеозапись необходимо загрузить на сайт. Прием работ будет проходить до 3 ноября этого года. Тиесто обещает сам отсмотреть все присланные ролики и выбрать те, которые войдут в видеоклип. «Мне нравится, как развиваются технологии. Удивительно представлять себе, что каждый вечер во всех этих телефонах и камерах – маленькие карты памяти SanDisk, – сказал Tiesto. - Каждый – фотограф и режиссер, и все это происходит прямо здесь и сейчас».