Рианна сыграет в фильме «Морской бой»

Популярная певица Рианна приглашена в работу над фильмом режиссера Питера Берга «Морской бой». Эта лента станет вторым фильмом с участием исполнительницы. Ранее Рианна уже неоднократно заявляла о том, что хотела бы «сосредоточиться» на актерской карьере после того, как закончится ее гастрольный тур. О том, кого именно сыграет певица в «Морском бое», пока не сообщается. Жителям Земли придется принять бой на море с высокоразвитой расой космических захватчиков. Правда, борьба за собственную свободу развернется и на суше, и в воздухе. Создатели ленты обещают, что образы инопланетян будут созданы при помощи актеров с использованием компьютерной графики. Планируется, что фильм выйдет в обычном формате, однако, не исключается его дальнейший перевод в 3D. В прокат лента должна выйти в 2012 году. Вместе с Рианной в фильме будут играть актеры Тейлор Китч («Люди Икс. Начало: Росомаха») и Александр Скарсгард (сериал «Настоящая кровь»). Актеры сыграют родных братьев, командовать флотом землян будет герой Китча.