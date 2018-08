The Rolling Stones отказались уходить на пенсию

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд опроверг информацию о том, что концертный тур 2011-2012 годов завершит карьеру группы, сообщается на сайте ThirdAge. Источником информации о том, что ближайший тур коллектива станет последним, стал британский таблоид The Sun. Издание сообщало, что причиной такого решения стал прежде всего возраст музыкантов - всем им уже за 60. Однако Вуд заявил, что «все участники группы сошлись на том, что это не последний раз». В 2012 году The Rolling Stones отпразднуют 50-летие коллектива. За полувековую карьеру группа несколько раз уже прерывала концертную деятельность. В частности, «Роллинги» не организовывали концертные туры в период с 1982 по 1989 год, но продолжали выпускать студийные альбомы. Последним на сегодняшний день студийным альбомом The Rolling Stones является диск «A Bigger Bang», выпущенный в 2005 году. В поддержку пластинки был организован двухлетний мировой тур, продолжавшийся с августа 2005 по август 2007 года. В рамках тура «Роллинги» посетили и Россию - их шоу состоялось в Санкт-Петербурге 28 июля 2007 года.